Под Севастополем произошел пожар со взрывом в многоэтажке, есть погибший

После взрыва в пятиэтажном доме произошел пожар
В многоквартирном жилом доме в поселке Кача, что возле аннексированного Севастополя, произошел взрыв газового баллона. Эвакуировали 46 человек, 12 из которых - дети.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
После взрыва в пятиэтажном доме произошел пожар. Он вспыхнул в квартире на площади 60 квадратных метров. На балконе этого дома хранились газовые баллоны.
Также "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.
Российский ТАСС также информирует, что севастопольские спасатели сообщили о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.
Напомним, в Харьковской области произошел пожар на складе где хранились резиновые изделия.
Кроме того, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.
Добавим, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.