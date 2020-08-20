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Під Севастополем сталась пожежа з вибухом у багатоповерхівці, є загиблий

селище Кача, Четвер 20 серпня 2020 14:09
Під Севастополем сталась пожежа з вибухом у багатоповерхівці, є загиблий
Фото: знак "небезпечно газ" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Після вибуху у п'ятиповерховому будинку сталась пожежа

В багатоквартирному житловому будинку в селищі Кача, що біля анексованого Севастополя, стався вибух газового балона. Евакуювали 46 осіб, 12 з яких - діти.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Після вибуху у п'ятиповерховому будинку сталась пожежа. Вона спалахнула в квартирі на площі 60 квадратних метрів. На балконі цього будинку зберігалися газові балони.

Також "Крыминформ" пише, що в результаті вибуху загинула одна людина.

Російський ТАСС також інформує, що севастопольські рятувальники повідомили про постраждалих і загиблих у результаті цієї події.

Нагадаємо, у Харківській області сталася пожежа на складі де зберігалися гумові вироби.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.

Додамо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.

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