В Харьковской области горел склад резиновых изделий

Фото: пожар на складе резиновых изделий (dsns.gov.ua)

К тушению были привлечены 40 спасателей и 8 единиц техники

Вчера вечером в Харьковской области произошел пожар на складе где хранились резиновые изделия. Спасатели не могли потушить огонь всю ночь, однако, в результате пожар был ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в 18:28 в селе Безруки Дергачевского района в одноэтажном складском здании. Спасатели ликвидировали его сегодня в 06:55. Известно, что огонь охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров. Спасены рядом расположенные производственные здания.

Фото: пожар на складе резиновых изделий (dsns.gov.ua)

В ведомстве отмечают, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению были привлечены 40 спасателей и 8 единиц техники.

Напомним, 19 августа, спасатели потушили пожар в многоэтажном доме на улице Большой Васильковской в Киеве.

Кроме того, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

Добавим, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.