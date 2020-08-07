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Во Львове произошел масштабный пожар, была угроза взрыва газа

Львов, Пятница 07 августа 2020 09:30
Во Львове произошел масштабный пожар, была угроза взрыва газа
Фото: место пожара (@dsns_telegram)
Автор: Анастасия Рокитна

К тушению пожара были привлечены 68 спасателей

Во Львове на улице Шевченко произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд. Также на месте происшествия существовала угроза взрыва газа, из-за возгорания газового трубопровода.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 19:26 пожар был локализован и в 20:24 полностью ликвидирован. Пожар тушили по повышенному рангу. Сложность в тушении огня заключалась в отсутствии на территории водоснабжения.

Фото: место пожара (@dsns_telegram)

Огнем уничтожена крыша на площади 600 кв.м, производственное оборудование на площади 150 кв.м и внешний утеплитель на площади 200 кв.м. Пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 68 спасателей.

Напомним, в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании; погибли трое людей.

РБК-Украина сообщало, что в одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в многоэтажном доме.

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