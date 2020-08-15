ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Днепре произошел масштабный пожар на предприятии

Днепр, Суббота 15 августа 2020 16:39
В Днепре произошел масштабный пожар на предприятии
Фото: пожар в Днепре (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пожар произошел на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей

В Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар. По состоянию на сейчас, его локализовали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на складе хранения поддонов, автомобильных аккумуляторных батарей и емкостей с автомобильным маслом. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 40 человек. л/с и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадали трое человек.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.

Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарФК Днепр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь