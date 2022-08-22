В Севастополе после взрывов решили проверить укрытия

Оккупанты в Севастополе после серии взрывов решили проверить укрытия, уверяя, что город "под надежным куполом ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram .

Он заявил, что в Севастополе до сих пор действует "желтый уровень" террористической угрозы.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", - сказал самопровозглашенный "губернатор".

При этом Развожаев считает, что в Крыму "хотят посеять панику" и призвал не вестись на "провокации".