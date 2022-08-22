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В Севастополе после взрывов решили проверить укрытия

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Севастополь, Понедельник 22 августа 2022 13:44
В Севастополе после взрывов решили проверить укрытия Фото: в Севастополе после взрывов проверяют бомбоубежища (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в Севастополе после серии взрывов решили проверить укрытия, уверяя, что город "под надежным куполом ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

Он заявил, что в Севастополе до сих пор действует "желтый уровень" террористической угрозы.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", - сказал самопровозглашенный "губернатор".

При этом Развожаев считает, что в Крыму "хотят посеять панику" и призвал не вестись на "провокации".

Напомним, в Севастополе несколько дней подряд срабатывала ПВО. В частности, 20 августа оккупанты заявили об "ударе" по штабу Черноморского флота.

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