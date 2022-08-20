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Оккупанты в Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота

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Крым, Суббота 20 августа 2022 08:53
Оккупанты в Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота Фото: оккупанты в Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота (t.me/crimeainform)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму, в Севастополе сегодня утром прогремел взрыв. Самопровозглашенные власти заявляют о "прилете" по штабу Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Криминформ" и Telegram-канал так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.

"25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - написал он.

Между тем местные Telegram-каналы и оккупационные власти сообщают, что на месте происшествия у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды, как объясняют "по понятным причинам" перекрыты полицией.

Напомним, что вчера, 19 августа, уже второй день подряд во временно оккупированном Крыму сработала система ПВО.

Добавим, примечательным является то, что в последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы. Чего стоит инцидент на авиабазе в Саках, где россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, а еще взрывы под Джанкоем, в Керчи и возле Севастополя.

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Севастополь Взрыв
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