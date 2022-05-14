В Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный, - разведка

Также одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи ВС РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.

Сейчас в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. Донором может стать кто угодно - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

"На "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы определенного количества мужчин. Им предлагается подписать контракты с ВС РФ на срок от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой.