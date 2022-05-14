В Севастополь звозять вбитих і поранених окупантів з острова Зміїний, - розвідка

Також одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку ЗС РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі.

Наразі у севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. У зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.

Окрім того, через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. Донором може стати хто завгодно - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

"На "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків. Їм пропонується підписати контракти зі ЗС РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій.