Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль
Россия начала ремонт большого десантного корабля Черноморского флота России в Севастополе. Он имеет внешние повреждения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Корабль стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте Севастополя.
Отмечается, что на левом борте корабля виднеются крупные вмятины, краска отсутствует, а на ее месте красные пятна - именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.
Корабль пришвартовали на южной стороне бухты, где раньше стоял большой десантный корабль "Ямал". Последний уже вышел из ремонта в начале мая.
Еще 8 мая, этот же поврежденный корабль стоял рядом с причалом в Сухарной Бухте. Сквозь краску виднелся бортовой номер-158, соответствующий десантному кораблю "Цезарь Куников".
Россия, с начала полномасштабного вторжения Украины, закрасила все номера, чтобы усложнить идентификацию.
Сегодня в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля проекта 775:
- "Цезарь Куников" - бортовой номер 158;
- "Новочеркасск" - бортовой номер 142;
- "Ямал" - бортовой номер 48;
- "Азов" - бортовой номер 51.
Российские СМИ также не предоставляли официальных сообщений о ремонте "Азова", который пришвартован у причала на заводе возле Килен-бухты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.