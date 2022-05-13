Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль

Россия начала ремонт большого десантного корабля Черноморского флота России в Севастополе. Он имеет внешние повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

Корабль стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте Севастополя.

Отмечается, что на левом борте корабля виднеются крупные вмятины, краска отсутствует, а на ее месте красные пятна - именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.

Корабль пришвартовали на южной стороне бухты, где раньше стоял большой десантный корабль "Ямал". Последний уже вышел из ремонта в начале мая.

Еще 8 мая, этот же поврежденный корабль стоял рядом с причалом в Сухарной Бухте. Сквозь краску виднелся бортовой номер-158, соответствующий десантному кораблю "Цезарь Куников".

Россия, с начала полномасштабного вторжения Украины, закрасила все номера, чтобы усложнить идентификацию.

Сегодня в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля проекта 775:

"Цезарь Куников" - бортовой номер 158;

"Новочеркасск" - бортовой номер 142;

"Ямал" - бортовой номер 48;

"Азов" - бортовой номер 51.

Российские СМИ также не предоставляли официальных сообщений о ремонте "Азова", который пришвартован у причала на заводе возле Килен-бухты.