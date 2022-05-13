На спутниковых кадрах показали последствия атак ВСУ по силам РФ на острове Змеиный

Обнародованы спутниковые кадры американской компании Maxar Technologies с видом на остров Змеиный, ныне оккупированный российскими войсками. На снимках, среди прочего, показан подбитый ВСУ и затопленный на прошлой неделе вражеский десантный катер "Серна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Рядом с островом также демонстрируется еще один катер такого же типа и баржа с подъемным краном около затонувшего судна. Так, очевидно, уничтоженную "Серну" противник намеревался поднять со дна.

Снимки со спутника острова Змеиный с последствиями атак ВСУ по российским катерам (фото: Maxar Technology / cnn.com)

По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в прошлое воскресенье помимо двух российских патрульных катеров типа "Раптор" пострадал десантный катер.

Оперативное командование ВСУ "Юг" публиковало видео, на котором 7 мая показано, как ракетой был уничтожен вертолет.

Видео: удары ВСУ по вражеским силам на острове Змеиный 7 мая

Также Братчук заявлял, что на днях горело российское вспомогательное судно "Всеволод Бобров", которое было отбуксировано с района Змеиного острова в оккупированный Севастополь в Крыму.

Тем временем РФ не подтвердила потерю ни одного из упомянутых кораблей.