Сеул не виключає поставок зброї Україні, президент Південної Кореї назвав умову

Південна Корея не виключає поставку озброєння Україні. Це залежатиме від рівня залучення Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого цитує Deutsche Welle.

Згідно з політикою Південної Кореї, вона не надає озброєння тим країнам, які перебувають у конфлікті. Водночас це може змінитись через розгортання військ Північної Кореї в Росії для підтримки війни проти України.

"Тепер, залежно від рівня залучення Північної Кореї, ми будемо поступово, поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", - заявив він.

КНДР відправила війська в Україну

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея направила своїх військових на підтримку Росії в її війні проти України. За словами диктатора Росії Володимира Путіна, це рішення є частиною "стратегічного партнерства" між Російською Федерацією та КНДР.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що північнокорейські війська можуть бути залучені до активних бойових дій проти України вже в листопаді.

За інформацією ГУР, Росія озброїла військових КНДР:

мінометами калібру 60 мм;

автоматами АК-12;

кулеметами РПК/ПКМ;

снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ;

ПТРК "Фенікс" та РПГ-7.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Сполучені Штати зафіксували присутність близько 8 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області Росії.