Сеул не исключает поставок оружия Украине, президент Южной Кореи назвал условие
Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине. Это будет зависеть от уровня привлечения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) к войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, которого цитирует Deutsche Welle.
Согласно политике Южной Кореи, она не предоставляет вооружение тем странам, которые находятся в конфликте. В то же время это может измениться из-за развертывания войск Северной Кореи в России для поддержки войны против Украины.
"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - заявил он.
КНДР отправила войска в Украину
Недавно стало известно, что Северная Корея направила своих военных на поддержку России в ее войне против Украины. По словам диктатора России Владимира Путина, это решение является частью "стратегического партнерства" между Российской Федерацией и КНДР.
Кроме того, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские войска могут быть привлечены к активным боевым действиям против Украины уже в ноябре.
По информации ГУР, Россия вооружила военных КНДР:
минометами калибра 60 мм;
автоматами АК-12;
пулеметами РПК/ПКМ;
снайперскими винтовками СВД/СВЧ;
ПТРК «Феникс» и РПГ-7.
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты зафиксировали присутствие около 8 тысяч северокорейских солдат в Курской области России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.