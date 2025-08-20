У сервісі "єЧерга" змінили правила виїзду з України: що нового

В Україні змінилися правила виїзду з країни автобусами через державний кордон. Зміни стосуються додатка "єЧерга", яким користуються багато українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства розвитку громад та регіонів України.

"Мета цих змін - зробити перетин кордону для автобусів більш прогнозованим, а для пасажирів - комфортним, без черг і зайвого очікування", - сказано у повідомленні.

Оновлення стосується насамперед правил використання слотованої черги у додатку:

Нове правило бронювання місця в черзі

Якщо за 72 години до моменту перетину кордону перевізник не забронював слот на регулярний маршрут, воно стає вільним та доступним для реєстрації "нерегулярами".

Нове правило для "коротких маршрутів" - до 400 кілометрів та менше

Відтепер на один і той самий автобус буде дозволено бронювати стільки слотів, скільки перетинів на цьому автобусі планується за добу.

Для регулярних маршрутів тепер доступне гарантування "слотів"

У тому випадку, якщо перевізник стабільно виконує регулярні рейси, на кожен такий рейс буде зберігатися часовий слот для реєстрації перетину кордону для цього перевізника.