У сервісі "єЧерга" змінили правила виїзду з України: що нового
В Україні змінилися правила виїзду з країни автобусами через державний кордон. Зміни стосуються додатка "єЧерга", яким користуються багато українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства розвитку громад та регіонів України.
"Мета цих змін - зробити перетин кордону для автобусів більш прогнозованим, а для пасажирів - комфортним, без черг і зайвого очікування", - сказано у повідомленні.
Оновлення стосується насамперед правил використання слотованої черги у додатку:
- Нове правило бронювання місця в черзі
Якщо за 72 години до моменту перетину кордону перевізник не забронював слот на регулярний маршрут, воно стає вільним та доступним для реєстрації "нерегулярами".
- Нове правило для "коротких маршрутів" - до 400 кілометрів та менше
Відтепер на один і той самий автобус буде дозволено бронювати стільки слотів, скільки перетинів на цьому автобусі планується за добу.
- Для регулярних маршрутів тепер доступне гарантування "слотів"
У тому випадку, якщо перевізник стабільно виконує регулярні рейси, на кожен такий рейс буде зберігатися часовий слот для реєстрації перетину кордону для цього перевізника.
Нагадаємо, раніше ми писали, що заброньовані працівники підприємств, які мають статус критичності, можуть виїздити за кордон у відпустку. Для цього треба заздалегідь підготувати список документів.
Також 18 серпня стало відомо, що вже до кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Про це сказала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
До цього президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.