Сервіси у Дії тимчасово не працюватимуть: коли і яка причина

31 січня та 1 лютого через планове оновлення реєстрів Мін’юсту частина послуг на порталі та в застосунку "Дія" може працювати з перебоями.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила пресслужба порталу "Дія".
В Telegram-каналі застосунку "Дія" пояснюють, що це пов’язано з плановими технічними роботами, які проводять для оновлення реєстрів.
"Мін’юст проводить планові технічні роботи, щоб сервіси в подальшому працювали стабільно й без збоїв", - йдеться в офіційному повідомленні.
Відтак деякі послуги тимчасово можуть бути недоступні або працювати з обмеженнями. Користувачам радять завчасно планувати звернення до сервісів і не зволікати з важливими запитами.
Оновлення не вплине на роботу всіх послуг одразу, проте відомство закликає враховувати можливі тимчасові перебої при користуванні порталом і додатком.
Нагадаємо, з'явилися чутки, що "Дія" стане платною через ліквідацію держпідприємства для трансформації його на акціонерне товариство.
Стало відомо, що ДП "Дія" дійсно ліквідують, але це не означає, що застосунок буде комерційним чи платним. Єдина платна функція зараз - мультишеринг документів, але кошти за неї сплачує бізнес, а не звичайні користувачі.
Раніше заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль заявляла про те, що в "Дії" у 2026 році запустять низку нових функцій, які розширять можливості користувачів і спростять взаємодію з державними послугами.