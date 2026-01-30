Сервисы в Дії временно не будут работать: когда и какая причина

В Telegram-канале приложения "Дія" объясняют, что это связано с плановыми техническими работами, которые проводят для обновления реестров.

"Минюст проводит плановые технические работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали стабильно и без сбоев", - говорится в официальном сообщении.

Поэтому некоторые услуги временно могут быть недоступны или работать с ограничениями. Пользователям советуют заблаговременно планировать обращение к сервисам и не медлить с важными запросами.

Обновление не повлияет на работу всех услуг сразу, однако ведомство призывает учитывать возможные временные перебои при пользовании порталом и приложением.