Сервисы в Дії временно не будут работать: когда и какая причина

31 января и 1 февраля из-за планового обновления реестров Минюста часть услуг на портале и в приложении "Дія" может работать с перебоями.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба портала "Дія".
В Telegram-канале приложения "Дія" объясняют, что это связано с плановыми техническими работами, которые проводят для обновления реестров.
"Минюст проводит плановые технические работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали стабильно и без сбоев", - говорится в официальном сообщении.
Поэтому некоторые услуги временно могут быть недоступны или работать с ограничениями. Пользователям советуют заблаговременно планировать обращение к сервисам и не медлить с важными запросами.
Обновление не повлияет на работу всех услуг сразу, однако ведомство призывает учитывать возможные временные перебои при пользовании порталом и приложением.
Напомним, появились слухи, что "Дія" станет платной из-за ликвидации госпредприятия для трансформации его в акционерное общество.
Стало известно, что ГП "Дія" действительно ликвидируют, но это не означает, что приложение будет коммерческим или платным. Единственная платная функция сейчас - мультишеринг документов, но средства за нее платит бизнес, а не обычные пользователи.
Ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль заявляла о том, что в "Дії" в 2026 году запустят ряд новых функций, которые расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с государственными услугами.