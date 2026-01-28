ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

"Дія" стане платною? В Мінцифри розвіяли чутки та пояснили, що зміниться

Україна, Середа 28 січня 2026 12:50
UA EN RU
"Дія" стане платною? В Мінцифри розвіяли чутки та пояснили, що зміниться Фото: "Дія" замість держпідприємства стане акціонерним товариством (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

З'явилися чутки, що "Дія" стане платною через ліквідацію держпідприємства для трансформації його на акціонерне товариство. Проте насправді цей крок ні на що не вплине.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль на телемарафоні.

"Так, багато було чуток і, так би мовити, поширювали різну інформацію стосовно ДП "Дія", але насправді все дуже просто", - зазначила вона.

Коваль нагадала, що в липні минулого року Господарський кодекс був скасований. Відповідно до змін всі державні підприємства мають змінити організаційно-правову форму. За її словами, різні держпідприємства починають цю процедуру залежно від оргструктури.

"У даному випадку, коли ми говоримо про ДП "Дія", то воно перетвориться в акціонерне товариство, всі акції будуть належати державі, тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На "Дію", на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість", - сказала заступниця міністра.

Вартість послуг у "Дії"

Коваль також прокоментувала і вартість послуг. Вона нагадала, що наразі в "Дії" є платна функція - мультишеринг, але його оплачує компанія, яка підключається.

"Всі інші послуги, які стосуються громадян, вони не будуть платними, тому що "Дія" - це державний застосунок, і ці послуги будуть і надалі надаватися в тому форматі, як і надавалися. Плата може стягуватися виключно за послуги, за які плата передбачена відповідно до закону", - підкреслила Коваль.

Вона додала, що плата стягується за послуги, які передбачають адмінзбір або державне мито. Водночас це плата не "Дії", а органу, який відповідно до закону має її отримувати за послугу.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що державне підприємство Дія ліквідують - воно переходить у формат акціонерного товариства. Зазначається, що ці зміни не вплинуть на роботу застосунку та порталу Дія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Дія
Новини
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін