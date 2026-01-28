"Дія" стане платною? В Мінцифри розвіяли чутки та пояснили, що зміниться

З'явилися чутки, що "Дія" стане платною через ліквідацію держпідприємства для трансформації його на акціонерне товариство. Проте насправді цей крок ні на що не вплине.

"Так, багато було чуток і, так би мовити, поширювали різну інформацію стосовно ДП "Дія", але насправді все дуже просто", - зазначила вона.

Коваль нагадала, що в липні минулого року Господарський кодекс був скасований. Відповідно до змін всі державні підприємства мають змінити організаційно-правову форму. За її словами, різні держпідприємства починають цю процедуру залежно від оргструктури.

"У даному випадку, коли ми говоримо про ДП "Дія", то воно перетвориться в акціонерне товариство, всі акції будуть належати державі, тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На "Дію", на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість", - сказала заступниця міністра.

Вартість послуг у "Дії"

Коваль також прокоментувала і вартість послуг. Вона нагадала, що наразі в "Дії" є платна функція - мультишеринг, але його оплачує компанія, яка підключається.

"Всі інші послуги, які стосуються громадян, вони не будуть платними, тому що "Дія" - це державний застосунок, і ці послуги будуть і надалі надаватися в тому форматі, як і надавалися. Плата може стягуватися виключно за послуги, за які плата передбачена відповідно до закону", - підкреслила Коваль.

Вона додала, що плата стягується за послуги, які передбачають адмінзбір або державне мито. Водночас це плата не "Дії", а органу, який відповідно до закону має її отримувати за послугу.