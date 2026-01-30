Сервіси у Дії тимчасово не працюватимуть: коли і яка причина

31 січня та 1 лютого через планове оновлення реєстрів Мін’юсту частина послуг на порталі та в застосунку "Дія" може працювати з перебоями.

Як пише РБК-Україна , про це повідомила пресслужба порталу "Дія".

В Telegram-каналі застосунку "Дія" пояснюють, що це пов’язано з плановими технічними роботами, які проводять для оновлення реєстрів.

"Мін’юст проводить планові технічні роботи, щоб сервіси в подальшому працювали стабільно й без збоїв", - йдеться в офіційному повідомленні.

Відтак деякі послуги тимчасово можуть бути недоступні або працювати з обмеженнями. Користувачам радять завчасно планувати звернення до сервісів і не зволікати з важливими запитами.

Оновлення не вплине на роботу всіх послуг одразу, проте відомство закликає враховувати можливі тимчасові перебої при користуванні порталом і додатком.