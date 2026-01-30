ua en ru
Сервисы в Дії временно не будут работать: когда и какая причина

Украина, Пятница 30 января 2026 19:56
Сервисы в Дії временно не будут работать: когда и какая причина Иллюстративное фото: приложение "Дія" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

31 января и 1 февраля из-за планового обновления реестров Минюста часть услуг на портале и в приложении "Дія" может работать с перебоями.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба портала "Дія".

В Telegram-канале приложения "Дія" объясняют, что это связано с плановыми техническими работами, которые проводят для обновления реестров.

"Минюст проводит плановые технические работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали стабильно и без сбоев", - говорится в официальном сообщении.

Поэтому некоторые услуги временно могут быть недоступны или работать с ограничениями. Пользователям советуют заблаговременно планировать обращение к сервисам и не медлить с важными запросами.

Обновление не повлияет на работу всех услуг сразу, однако ведомство призывает учитывать возможные временные перебои при пользовании порталом и приложением.

Напомним, появились слухи, что "Дія" станет платной из-за ликвидации госпредприятия для трансформации его в акционерное общество.

Стало известно, что ГП "Дія" действительно ликвидируют, но это не означает, что приложение будет коммерческим или платным. Единственная платная функция сейчас - мультишеринг документов, но средства за нее платит бизнес, а не обычные пользователи.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль заявляла о том, что в "Дії" в 2026 году запустят ряд новых функций, которые расширят возможности пользователей и упростят взаимодействие с государственными услугами.

