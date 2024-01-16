Сервіс знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі

"Бренди Match Group, включно з Tinder, роблять кроки щодо закриття своїх сервісів у Білорусі. При цьому доступ до Tinder у Білорусі завершиться 15 лютого", - йдеться в заяві.

Уже з 15 лютого жителі Білорусі не зможуть використовувати сервіси Tinder або увійти у свій обліковий запис.

Також користувачі більше не зможуть здійснювати покупки в застосунку, включно з новими підписками на Tinder або витратними матеріалами (наприклад, суперлайки і бонуси).

Вихід Tinder із Росії

30 червня минулого року сервіс знайомств Tinder припинив роботу в Росії. Компанія пояснила своє рішення необхідністю захисту прав людини.

Іноземний бізнес залишає Білорусь

Рік тому найбільший виробник насосів із Данії повністю закрив бізнес у Білорусі та Росії.

Уже у вересні тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі.