Сервіс знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі

Match Group, що володіє сервісом знайомств Tinder, оголосила про вихід з ринку Білорусі до 15 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Tinder.
"Бренди Match Group, включно з Tinder, роблять кроки щодо закриття своїх сервісів у Білорусі. При цьому доступ до Tinder у Білорусі завершиться 15 лютого", - йдеться в заяві.
Уже з 15 лютого жителі Білорусі не зможуть використовувати сервіси Tinder або увійти у свій обліковий запис.
Також користувачі більше не зможуть здійснювати покупки в застосунку, включно з новими підписками на Tinder або витратними матеріалами (наприклад, суперлайки і бонуси).
30 червня минулого року сервіс знайомств Tinder припинив роботу в Росії. Компанія пояснила своє рішення необхідністю захисту прав людини.
Рік тому найбільший виробник насосів із Данії повністю закрив бізнес у Білорусі та Росії.
Уже у вересні тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі.
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