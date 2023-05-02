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Сервіс знайомств Tinder припинить роботу в Росії до 30 червня

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Москва, Вівторок 02 травня 2023 14:17
Сервіс знайомств Tinder припинить роботу в Росії до 30 червня Фото: сервіс знайомств Tinder припинить роботу в Росії до 30 червня (unsplash.com)
Автор: Марія Кучерявець

Match Group, яка є власником сервісу знайомств Tinder, оголосила про вихід з російського ринку до 30 червня. Компанія пояснила своє рішення необхідністю захисту прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - йдеться у щорічному звіті компанії.

Своєю чергою виконавчий директор компанії Friends Fiduciary Corp, акціонер Match Group, повідомив виданню, що компанія мала вагомі причини піти з російського ринку.

За його словами, Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.

"Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, президенту якої Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення", - додали в компанії.

Як повідомлялося, через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Серед популярних сервісів також Spotify і Netflix.

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