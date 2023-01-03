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Найбільший виробник насосів з Данії повністю закриває свій бізнес у Білорусі та Росії

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Данія, Вівторок 03 січня 2023 16:44
Найбільший виробник насосів з Данії повністю закриває свій бізнес у Білорусі та Росії Фото: данський виробник насосів закрив свій бізнес у РФ та Білорусі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Данський виробник насосів Grundfos продав керівництву російського підрозділу дві свої "дочки" у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання tvmv.

Як зазначає видання з посиланням на повідомлення самої компанії, данський виробник насосного обладнання Grundfos, який вважається чи не найбільшим у світі, повідомив про підписання угоди з керівництвом російського підрозділу про продаж двох своїх "дочок" у Росії. Таким чином, промислова компанія Центральної Ютландії після приблизно чотирьох місяців пошуків знайшла спосіб позбутися своєї російської діяльності.

"Угода дозволяє новим власникам вести не пов'язаний з Grundfos бізнес у Росії та Білорусі. Бренд Grundfos та інші права на інтелектуальну власність Grundfos не є частиною угоди та залишаться повністю у власності Grundfos. Таким чином, діяльність триває без жодного зв’язку з компанією", - запевняє Grundfos.

Угода підлягає схваленню відповідними органами Росії, Данії та ЄС. Процес затвердження угоди завершиться, на думку Grundfos, до кінця першого кварталу 2023 року.

"Часто отримання таких погоджень є формальністю. Але саме через ситуацію після вторгнення Росії в Україну та подальших санкцій з боку ЄС проти Росії це - обов’язково в даному випадку", - зазначає компанія.

Видання нагадує, що на початку березня 2022 року концерн Grundfos припинив свою діяльність у Росії, а в серпні оголосив про закриття бізнесу в Росії та Білорусі. При цьому Grundfos повідомляв, що веде переговори з російським менеджментом щодо передачі йому в управління російських компаній, а також про реструктуризацію російського бізнесу. Пов'язані з цим одноразові витрати оцінювалися в 851 млн данських крон, або понад 113,5 млн доларів.

Ще у березні минулого року РБК-Україна повідомляло, що данська компанія Grundfos тимчасово припиняє виробництво на території Росії. Найбільший у світі виробник насосного обладнання більше не прийматиме замовлення з Росії та Білорусі. Окрім того, компанія анулювала поточні замовлення на поставку у РФ та Білорусь і пожертвувала Україні 2 млн євро.

Крім того, ми писали, що міжнародна нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії.

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Дания
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