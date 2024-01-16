Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси

"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. При этом доступ к Tinder в Беларуси завершится 15 февраля", - говорится в заявлении.

Уже с 15 февраля жители Беларуси не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись.

Также пользователи больше не смогут совершать покупки в приложении, включая новые подписки на Tinder или расходные материалы (например, суперлайки и бонусы).

Выход Tinder из России

30 июня прошлого года сервис знакомств Tinder прекратил работу в России. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.

Иностранный бизнес покидает Беларусь

Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.

Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.