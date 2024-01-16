RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси

Архивное фото: сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси (tinder unsplash com)
Автор: Дмитрий Браславский

Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила об уходе с рынка Беларуси до 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Tinder.

"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. При этом доступ к Tinder в Беларуси завершится 15 февраля", - говорится в заявлении.

Уже с 15 февраля жители Беларуси не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись.

Также пользователи больше не смогут совершать покупки в приложении, включая новые подписки на Tinder или расходные материалы (например, суперлайки и бонусы).

Выход Tinder из России

30 июня прошлого года сервис знакомств Tinder прекратил работу в России. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.

Иностранный бизнес покидает Беларусь

Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.

Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь