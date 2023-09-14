Тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"На додаток до нашого оголошення від 7 вересня 2023 року ми завершили продаж наших російських і білоруських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства і після отримання всіх необхідних дозволів.

British American Tobacco Plc

Другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції. Штаб-квартира корпорації міститься в Лондоні. До портфеля компанії входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike та інші.

Що цьому передувало

Минулого тижня British American Tobacco заявила, що продасть свої російські та білоруські підприємства консорціуму на чолі з російською командою менеджерів, завершивши 18-місячний процес.

Компанія BAT, яка контролювала трохи менше 25% російського тютюнового ринку, заявила, що тепер офіційно погодилася продати бізнес відповідно до місцевих та міжнародних законів.

"Після завершення BAT більше не буде присутня в Росії чи Білорусі і не отримуватиме ніякого фінансового прибутку від продажів на цих ринках", - заявили в компанії, додавши, що очікують завершення угоди протягом наступного місяця.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.