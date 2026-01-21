Сервіс Uklon запрацює цілодобово у 19 містах України: що відомо про умови

З 22 січня 2026 року застосунки онлайн-сервісу виклику авто Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на наданий виданню прес-реліз продуктової сервісної IT-компанії.
У компанії розповіли, що в деяких містах України з 00:00 22 січня 2026 року розпочинається цілодобова робота застосунків сервісу:
"Компанія відгукнулася на заклик президента України об'єднати зусилля задля підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці", - пояснили у прес-службі Uklon.
Уточнюється, що такі зміни стосуються "ще 16 міст України", адже послуги Uklon 24/7 вже доступні у Києві, Львові та Ужгороді.
Зазначається, що водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть працювати та допомагати людям діставатись:
"Рішення про забезпечення гуманітарної безпеки та пересування громадян компанія ухвалила згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків НС в енергетиці", - зауважили у компанії.
"Сьогодні ми стикаємося з безпрецедентними викликами, які потребують швидких і гнучких рішень. Відновлення цілодобової роботи Uklon - це передусім питання гуманітарної безпеки", - поділився керівник напрямку GR в компанії Uklon Микола Сорока.
За його словами, задача компанії - "забезпечити людям доступ до пунктів незламності, обігріву та зв'язку навіть під час тривалих відключень".
"Це можливість для вразливих категорій населення вчасно отримати медичну допомогу або доставку ліків та продуктів. В умовах кризи Uklon стає частиною критичної інфраструктури, що підтримує життєдіяльність міст", - додав Сорока.
Повідомляється також, що для підтримки громадян у надскладних умовах Uklon виділяє 3 млн гривень - у вигляді промокодів.
Вони "будуть розподілені у співпраці з органами місцевого самоврядування, для підтримки мобільності до/з пунктів незламності".
Згідно з інформацією компанії, окрім Києва, Львова та Ужгорода, застосунки Uklon для драйверів та райдерів працюватимуть безперервно у таких містах:
Наголошується, що станом на 21 січня у зазначених містах для пересування в комендантську годину необхідна перепустка.
"Проте умови можуть змінюватися за рішенням обласних військових адміністрацій", - нагадали у компанії.
Насамкінець зазначається, що сервіс Uklon не працюватиме в комендантську годину в Буковелі.
Також через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів поки що не працюватимуть у комендантську годину в таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів.
"При цьому Uklon відкритий до співпраці задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади", - підсумували у прес-службі компанії.
Нагадаємо, 16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.
У Києві кілька сервісів таксі розпочали цілодобову роботу ще 17 січня. Відповідний дозвіл вони отримали від місцевої влади.
Читайте також про НС в енергетиці - які обмеження зняті та що змінилось для українців.