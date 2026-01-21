Сервис Uklon заработает круглосуточно в 19 городах Украины: что известно об условиях

Где Uklon будет работать круглосуточно и при каких условиях

В компании рассказали, что в некоторых городах Украины с 00:00 22 января 2026 года начинается круглосуточная работа приложений сервиса:

вызова авто;

доставки.

"Компания откликнулась на призыв президента Украины объединить усилия для поддержки граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике", - объяснили в пресс-службе Uklon.

Уточняется, что такие изменения касаются "еще 16 городов Украины", ведь услуги Uklon 24/7 уже доступны в Киеве, Львове и Ужгороде.

Отмечается, что водители-партнеры сервиса, у которых есть пропуска, могут работать и помогать людям добираться до:

пунктов несокрушимости и обогрева;

медицинских учреждений;

вокзалов.

"Решение об обеспечении гуманитарной безопасности и передвижении граждан компания приняла согласно постановлению правительства по преодолению последствий ЧС в энергетике", - отметили в компании.

Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах Украины (инфографика: пресс-служба компании)

"Сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, которые требуют быстрых и гибких решений. Восстановление круглосуточной работы Uklon - это прежде всего вопрос гуманитарной безопасности", - поделился руководитель направления GR в компании Uklon Николай Сорока.

По его словам, задача компании - "обеспечить людям доступ к пунктам несокрушимости, обогрева и связи даже во время длительных отключений".

"Это возможность для уязвимых категорий населения вовремя получить медицинскую помощь или доставку лекарств и продуктов. В условиях кризиса Uklon становится частью критической инфраструктуры, поддерживающей жизнедеятельность городов", - добавил Сорока.

Сообщается также, что для поддержки граждан в сверхсложных условиях Uklon выделяет 3 млн гривен - в виде промокодов.

Они "будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления, для поддержки мобильности в/из пунктов несокрушимости".

Согласно информации компании, кроме Киева, Львова и Ужгорода, приложения Uklon для драйверов и райдеров будут работать непрерывно в таких городах:

центр и север - Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы;

запад - Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы;

юг и восток - Каменское, Одесса.

Подчеркивается, что по состоянию на 21 января в указанных городах для передвижения в комендантский час необходим пропуск.

"Однако условия могут меняться по решению областных военных администраций", - напомнили в компании.

В завершение отмечается, что сервис Uklon не будет работать в комендантский час в Буковеле.

Также из-за ситуации с безопасностью приложения Uklon для райдеров и драйверов пока не будут работать в комендантский час в таких городах: Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Сумы, Харьков, Херсон, Чернигов.

"При этом Uklon открыт к сотрудничеству для оказания необходимой поддержки жителям и ожидает поддержку работы сервиса со стороны местных властей", - подытожили в пресс-службе компании.