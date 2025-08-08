Серпень - "холодний"? Синоптик пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні

В Україні продовжується такий "розподіл", що погода спекотніша на південному сході, тоді як на решті територій - більш стримані значення температури.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, найближчими днями - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - синоптична ситуація по Україні буде різною.
Так, у суботу та в неділю (9 і 10 серпня) погоду в більшості областей буде зумовлювати область високого тиску - антициклон.
Тим часом у північній частині країни вночі 9 числа, а у західних областях - вдень 10 числа - відчуватиметься вплив атмосферних фронтів, які будуть переміщуватись із західної Європи.
"Ці регіони у нас, скажімо так, як вийнятки будуть. Там - не буде такий потужний вплив антициклону", - зауважила Птуха.
Вона пояснила, що впродовж вихідних в Україні переважатиме суха погода.
"Лише найближчої ночі у північній частині місцями - короткочасний дощ. Вдень неділі - на заході країни грозові дощі можуть бути. Навіть подекуди - з градом і шквалами", - додала синоптик.
А ось на початку наступного тижня - у понеділок, 11 серпня, до України "надійде ще один активний фронт із заходу".
"Він спричинить нестійку погоду вночі - у західних, північних і більшості центральних областей. Вдень - місцями тільки на Лівобережжі", - поділилась спеціаліст.
Йдеться про короткочасні дощі, місцями - грози.
"Але решта території залишається без опадів", - повідомила представниця УкрГМЦ.
"По температурному фоні у більшості областей погоду формуватиме свіжа повітряна маса, температура в якій на метеостанціях значно залежатиме від хмарності й зазнаватиме невеликих коливань", - розповіла Птуха.
Так, у більшості областей температура повітря найближчим часом очікується:
Найтеплішу погоду, як зазвичай, прогнозують у південній частині країни. До неї зараз "додається" також Закарпаття:
"Принаймні вже немає сильної спеки - вище 35 градусів за Цельсієм", - зауважила синоптик.
Вона пояснила, що виходячи з наявних прогнозів, спекотної погоди всюди по Україні наразі не передбачається.
"Більш такі "стримані" температури. Трішки тепліше - південний схід", - уточнила фахівець.
За її словами, в цілому така погода в Україні, як зараз, - для більшості регіонів - у межах кліматичної норми для серпня (яка співвідноситься до 30-річного періоду).
"Можливо, по деяких регіонах (зокрема на півдні) - трішки вищі температурні показники", - визнала спеціаліст.
Отже, про те що серпень в Україні - "холодний" - говорити наразі не варто.
"Якраз таки зараз у більшості регіонів - близько до норми. А ось південь, може ще в Дніпропетровській області - трішки вище за норму", - підсумувала Птуха.
