Август - "холодный"? Синоптик объяснила, что на самом деле происходит с погодой в Украине

В Украине продолжается такое "распределение", что погода жарче всего на юго-востоке, тогда как на остальных территориях - более сдержанные значения температуры.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, в ближайшие дни - в течение выходных и в начале следующей недели - синоптическая ситуация по Украине будет разной.
Так, в субботу и в воскресенье (9 и 10 августа) погоду в большинстве областей будет предопределять область высокого давления - антициклон.
Между тем в северной части страны ночью 9 числа, а в западных областях - днем 10 числа - будет ощущаться влияние атмосферных фронтов, которые будут перемещаться с западной Европы.
"Эти регионы у нас, скажем так, как исключения будут. Там - не будет такое мощное влияние антициклона", - отметила Птуха.
Она объяснила, что в течение выходных в Украине будет преобладать сухая погода.
"Только ближайшей ночью в северной части местами - кратковременный дождь. Днем воскресенья - на западе страны грозовые дожди могут быть. Даже местами - с градом и шквалами", - добавила синоптик.
А вот в начале следующей недели - в понедельник, 11 августа, в Украину "поступит еще один активный фронт с запада".
"Он повлечет неустойчивую погоду ночью - в западных, северных и большинстве центральных областей. Днем - местами только на Левобережье", - поделилась специалист.
Речь идет о кратковременных дождях, местами - грозах.
"Но остальная территория остается без осадков", - сообщила представительница УкрГМЦ.
"По температурному фону в большинстве областей погоду будет формировать свежая воздушная масса, температура в которой на метеостанциях будет значительно зависеть от облачности и будет испытывать небольшие колебания", - рассказала Птуха.
Так, в большинстве областей температура воздуха в ближайшее время ожидается:
Самую теплую погоду, как обычно, прогнозируют в южной части страны. К ней сейчас "добавляется" также Закарпатье:
"По крайней мере уже нет сильной жары - выше 35 градусов по Цельсию", - отметила синоптик.
Она объяснила, что исходя из имеющихся прогнозов, жаркой погоды везде по Украине пока не предвидится.
"Более такие "сдержанные" температуры. Немножко теплее - юго-восток", - уточнила специалист.
По ее словам, в целом такая погода в Украине, как сейчас, - для большинства регионов - в пределах климатической нормы для августа (которая соотносится к 30-летнему периоду).
"Возможно, по некоторым регионам (в частности на юге) - немного выше температурные показатели", - признала специалист.
Следовательно, о том, что август в Украине - "холодный" - говорить сейчас не стоит.
"Как раз таки сейчас в большинстве регионов - близко к норме. А вот юг, может еще в Днепропетровской области - немного выше нормы", - подытожила Птуха.
