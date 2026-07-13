Серп і молот на ВДНГ: чому досі не демонтували символи СРСР і що з ними буде далі

На території ВДНГ у Києві досі залишається радянська символіка. Попри процеси декомунізації, демонтувати об'єкти не планують - замість цього адміністрація комплексу має намір цивілізовано переосмислити цю спадщину.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ).

Головне: Статус пам'яток: 19 об’єктів ВДНГ мають офіційний статус пам'яток архітектури національного значення, що юридично ускладнює демонтаж ворожих елементів.

19 об’єктів ВДНГ мають офіційний статус пам'яток архітектури національного значення, що юридично ускладнює демонтаж ворожих елементів. Стратегія переосмислення: Замість знесення адміністрація комплексу спільно з експертами працює над проєктом "(НЕ)виставка", мета якого - через просвітництво засудити тоталітарні практики.

Замість знесення адміністрація комплексу спільно з експертами працює над проєктом "(НЕ)виставка", мета якого - через просвітництво засудити тоталітарні практики. Юридичний аспект: Хоча "серп і молот" є забороненою символікою, комплекс використовує правові механізми збереження архітектурної спадщини для трансформації простору, а не його руйнації.

Хоча "серп і молот" є забороненою символікою, комплекс використовує правові механізми збереження архітектурної спадщини для трансформації простору, а не його руйнації. Новий контекст: Проєкт передбачає демаркацію української культури від російської імперської спадщини та роз'яснення механізмів радянської пропаганди.

Стратегія змін: від пропаганди до просвітництва

На території ВДНГ досі присутні радянський герб - серп та молот, а також п'ятикутні зірки.

В адміністрації комплексу пояснюють, що 19 об’єктів ВДНГ мають статус пам'яток архітектури національного значення, закріплений постановою Кабінету Міністрів України, що юридично обмежує можливість демонтажу.

Замість радикального знесення керівництво "Експоцентру" обрало шлях "цивілізованого переосмислення" та пропрацювання спадщини комуністичного режиму.

"В останні роки потреба переосмислення проблемної спадщини в Україні загострюється. Тема радянського минулого стала ще більш травматичною після початку широкомасштабного вторгнення Росії, а необхідність знайти правильну стратегію роботи з радянською культурною спадщиною - нагальною", - зазначив генеральний директор НК "Експоцентр України" Євген Мушкін.

Тому комплекс ініціював глибоке дослідження своєї історії. У 2025 році створили спеціальну робочу групу, до якої увійшли відомі історики, архітектори та культурологи, зокрема Антон Дробович, Оксана Довгополова та архітектор Олексій Биков.

Результатом їхньої роботи стала публічна презентація дослідницького проєкту "(НЕ)виставка", що відбулася у квітні 2026 року.

Радянська символіка на ВДНГ (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Що чекає на павільйони ВДНГ

Зараз розглядається можливість створення повноцінного просвітницького проєкту на базі архітектурного простору ВДНГ. Його головна мета - не просто зберегти будівлі, а дати їм новий контекст через:

Розмежування ідентичностей: Чітка демаркація та відокремлення української культури від російської імперської спадщини.

Чітка демаркація та відокремлення української культури від російської імперської спадщини. Аналіз механізмів пропаганди: Пояснення того, як саме радянська архітектура та монументальне мистецтво використовувалися для впливу на людей.

Пояснення того, як саме радянська архітектура та монументальне мистецтво використовувалися для впливу на людей. Засудження тоталітаризму: Перетворення території на простір, де через діалог та навчання засуджуються людиноненависницькі практики минулого.

"Метою реалізації даного проєкту на території комплексу, на базі наявних павільйонів, є цивілізоване переосмислення та пропрацювання спадщини комуністичного тоталітарного режиму", - підкреслюють в адміністрації "Експоцентру".

Планується, що до проєкту буде інтегровано міжнародний досвід роботи з імперською та тоталітарною спадщиною, а всі кроки будуть узгоджені з рекомендаціями державних органів, які опікуються збереженням національної пам'яті.

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Символи тотарітаризму

Важливо розуміти, що не всі радянські елементи мають однаковий правовий статус.

Серп і молот - це беззаперечний символ комуністичного тоталітарного режиму. Його використання або публічна демонстрація прямо підпадають під заборону, згідно із законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів.

Радянська символіка на ВДНГ (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Зірки - п’ятикутна зірка сама по собі є багатозначним символом. Вона використовувалася не лише як символ СРСР, а й у геральдиці багатьох держав, армій та навіть у релігійній символіці.

Тому зірка не завжди вважається виключно "комуністичним" символом і не підлягає автоматичній забороні, якщо вона не є частиною композиції, що прямо пропагує комуністичний режим (наприклад, серп і молот всередині зірки).