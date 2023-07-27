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Протистоїть імперській пропаганді РФ. В Україні набув чинності закон про деколонізацію

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Четвер 27 липня 2023 19:35
Протистоїть імперській пропаганді РФ. В Україні набув чинності закон про деколонізацію Фото: в Україні набув чинності закон про деколонізацію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 27 липня, набув чинності закон про деколонізацію, згідно з яким у країні вводять низку заборон щодо географічних назв. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Інституту національної пам'яті України.

Як зазначається у документі, в Україні:

  • визначають злочинною та засуджують російську імперську політику;
  • забороняють пропаганду символіки російської імперської політики;
  • визначають порядок ліквідації такої символіки у громадському просторі.

Також в законі зазначено визначення російської імперської політики - це системні дії, які, починаючи з Московського царства і до сучасної Російської Федерації, були спрямовані на підкорення, експлуатацію та асиміляцію українців. Зокрема, така політика включає русифікацію - нав'язування російської мови і пропагування російської культури.

Головні заборони

Документ забороняє:

  • пропагування російської політики;
  • символіку російської імперської політики у громадському просторі;
  • присвоєння назв, які глорифицирують, увічнюють, пропагують чи містять символіку російської імперської політики та сучасної РФ як держави-агресора, географічним об'єктам, юридичним особам чи об'єктам права власності.

У законі уточнюється, що йдеться про пам'ятники та пам'ятні знаки, перейменування вулиць та інших об'єктів. Крім цього, необхідно буде перейменувати населені пункти у назвах яких є натяки на Росію її діячів чи пропагандистів.

Також під забороною опиняться зображення, присвячені російським та радянським діячам, російським містам та завоюванням. У музеї потрібно буде перенести цінні пам'ятки.

Тепер державні та військові органи мають шість місяців для того, щоб виконати відповідні норми.

Нагадаємо, закон про деколонізацію депутати Верховної Ради України підтримали ще наприкінці березня. За місяць його підписав президент Володимир Зеленський.

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