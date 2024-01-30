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Львівська область перша в Україні повністю завершила декомунізацію

Львів, Вівторок 30 січня 2024 17:25
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Львівська область перша в Україні повністю завершила декомунізацію Фото: Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Іван Носальський

Львівська область стала першою в Україні, де повністю завершили процес декомунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram.

За словами чиновника, останню радянську пам'ятку демонтували у Лопатинській громаді Львівської області. Протягом 2023 року загалом знесли 312 таких пам'яток.

Козицький зазначив, що роботу над декомунізацією проводила відповідна робоча група при військовій адміністрації. Нині схожі групи створюють і в інших областях.

При цьому голова ОВА додав, що бюджетних коштів на демонтаж пам'ятників не витрачали, цим зайнялися місцеві мешканці.

Декомунізація в Україні

Нагадаємо, в Україні триває декомунізація - з вулиць прибирають радянські пам'ятки і не лише.

Зокрема, її проводять у Києві. Як писало раніше РБК-Україна, у столиці все ще залишається велика кількість радянських пам'яток. Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

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