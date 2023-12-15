Роботи багато. Які радянські пам'ятники все ще залишаються в Києві (відео)

Минулого тижня в Києві демонтували пам’ятник радянському командирові Миколі Щорсу . Місяць тому те саме зробили з російським письменником Пушкіним. Однак це ще не всі згадки про радянську добу в Україні та навіть лише Києві.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про декілька пам'ятників доби СРСР, які все ще зберігаються в Києві.

У Дарницькому районі "красується" пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець". У 1919 році цей радянський бронепоїзд обороняв від білогвардійців Дарницький залізничний вузол. Однак і червона, і біла армії хотіли окупувати Україну, тому для незалежної держави в цьому пам'ятнику немає героїзму.

Пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" (фото: Вікіпедія)

На Подолі на прибутковому будинку мадам Рольник досі висить погруддя Пушкіна. Причому локація в нього досить незвична - фасад четвертого поверху житлового будинку.

Стосовно доцільності Пушкіна в Києві годі й говорити. Достатньо лиш того, що він вважав Україну Малоросією й відверто писав про це.

Погруддя Пушкіна на фасаді будинку мадам Рольник (фото: "Інформатор")

У парку Вічної Слави кияни та гості міста можуть прогулятися серед погрудь радянських військових. Один із них Сидір Ковпак, який очолював більшовицький диверсійний загін, що боровся в Україні з військами Гетьмана Павла Скоропадського.

Три тижні тому з пам'ятників зникли таблички. Найімовірніше це зробили активісти. До цього монументи неодноразово обливали фарбою та вимагали демонтувати.

Активісти зняли таблички з погрудь радянських військових у Києві (фото: "Обозреватель")

Не можна не згадати Булгакова, якому в Києві присвятили не лише пам'ятний знак, а й цілий музей. У травні на Андріївському узвозі оновили меморіальну табличку Булгакову. Проте невідомі облили вже оновлену табличку червоною фарбою.

Оновлену меморіальну табличку Булгакову облили червоною фарбою (фото: "Деколонізація України")

Водночас у столиці все ще зберігається пам'ятник російському письменнику, який, до того ж був українофобом.

Протистояння України та Росії у своїх творах він зображував як зіткнення варварства та високої культури. А коли його мобілізували до армії УНР, письменник дезертував і приєднався до білогвардійців.

Неподалік станції метро "Шулявська" розташований пам'ятник радянським танкістам-визволителям Києва під час Другої світової війни. Насправді це танк Т-34, який Росія сьогодні може використовувати на полі бою.

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