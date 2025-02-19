Водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код: про що йдеться

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про плани щодо запровадження на території України нової системи оплати штрафів за порушення ПДР "на місці". Для цього водіям знадобиться смартфон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова правоохоронця в межах презентації соціального проекту "Від поваги до безпеки" (Всеукраїнський тест з правил дорожнього руху).

Що відомо про нову систему оплати штрафів "на місці"

Білошицький розповів про плани правоохоронців, згідно з якими незабаром українці отримають можливість оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) "на місці" - через QR-код (без використання застарілих терміналів).

"Поки що проект - у пілоті. Проте, дійсно, ми зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати (штрафів, - Ред.) "на місці", - повідомив він.

Правоохоронець нагадав, що у 2015 році (майже 10 років тому) Патрульна поліція "стартувала з терміналами, які нам усім відомі".

"І, на мою думку, вони вже є застарілим засобом для оплати. Зараз є вже більш нові, новітні, простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме. І це є набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно для громадян", - зауважив Білошицький.

За його словами, таку практику можна поширити також на більшу кількість екіпажів Патрульної поліції, адже такий спосіб оплати штрафів є "менш затратний".

"Тому спільно з державним банком - "Ощадбанк" (який впродовж усіх цих 10 років підтримував ці оплати "на місці") зараз запускається вже новий вид - новітній засіб для оплати", - уточнив поліцейський.

Він повідомив, що пілотний проект вже було запущено у Чернівецькій та Вінницькій областях. Досвід цих регіонів показав, що система працює "доцільно, ефективно, швидко та мобільно".

"І наразі в планах - розповсюдити на всю територію України. Першим містом, яке буде вже повною мірою це використовувати, стане місто Київ. І незабаром ми оголосимо про те, що вже повністю замінено всі термінали оплати в місті Києві. В усіх патрульних екіпажах", - підсумував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.