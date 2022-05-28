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Серия взрывов в Николаеве: оккупанты обстреляли жилые дома

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Суббота 28 мая 2022 12:43
Серия взрывов в Николаеве: оккупанты обстреляли жилые дома Фото: оккупанты обстреляли жилые дома в Николаеве (ФОТО t.me/senkevichonline)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром открыли огонь по Николаеву. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Как отмечает мэр, оккупанты в очередной раз открыли огонь по жилым домам города.

В результате обстрела, по предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданских. Подробности обещают раскрыть позже.

На кадрах можно увидеть разрушенные фасады первых этажей. Также на земле видны предположительно следы крови.

Фото: оккупанты обстреляли жилые дома в Николаеве (ФОТО t.me/senkevichonline)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Николаеве прогремела серия взрывов. В небе виднелись облака дыма.

Также этой ночью оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. В Путивльской общине ракетным ударом разрушено сельхозпредприятие. Обошлось без жертв.

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