Серия взрывов в Николаеве: оккупанты обстреляли жилые дома

Российские оккупанты утром открыли огонь по Николаеву. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

На кадрах можно увидеть разрушенные фасады первых этажей. Также на земле видны предположительно следы крови.

В результате обстрела, по предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданских . Подробности обещают раскрыть позже.

Как отмечает мэр, оккупанты в очередной раз открыли огонь по жилым домам города.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Николаеве прогремела серия взрывов. В небе виднелись облака дыма.

Также этой ночью оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. В Путивльской общине ракетным ударом разрушено сельхозпредприятие. Обошлось без жертв.

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