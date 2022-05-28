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В Николаеве прогремела серия взрывов

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Николаев, Суббота 28 мая 2022 09:14
В Николаеве прогремела серия взрывов Фото: в Николаеве прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 мая в Николаеве было слышно несколько взрывов. Воздушной тревоги в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве прогремела серия взрывов", - пишет издание со ссылкой на корреспондента.

Местные телеграмм-каналы начали распространять информацию, что над городом видны клубки дыма.

Отметим, официальных данных о причинах взрывов пока нет.

Напомним, недавно украинские военные помешали оккупантам обойти свои позиции и не дали российским войскам продвинуться в сторону Николаева.

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