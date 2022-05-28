Серія вибухів у Миколаєві: окупанти обстріляли житлові будинки
Російські окупанти зранку відкрили вогонь по Миколаєву. За попередніми даними, є постраждалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Як відзначає мер, окупанти вкотре відкрили вогонь по житлових будинках міста.
Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, є постраждалі серед цивільних. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.
На кадрах можна побачити зруйновані фасади перших поверхів. Також на землі видніються імовірно сліди крові.
Фото: окупанти обстріляли житлові будинки в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Миколаєві пролунала серія вибухів. У небі виднілися хмари диму.
Також цієї ночі окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області. У Путивльській громаді ракетним ударом зруйноване сільгосппідприємство. Обійшлося без жертв.
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