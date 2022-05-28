Российские войска ночью снова обстреляли приграничные районы Сумской области

Российские войска в ночь на 28 мая вновь обстреляли приграничные районе Сумской области. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

"С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории", - написал он. По его данным, в Путивльской громаде ракетным ударом разрушено сельхозпредприятие. Кроме того, со своей территории русские вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Также русские войска вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.