Средняя зарплата украинцев превысит 30 тысяч гривен, - проект бюджета-2026

Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2026 год ( №14000 ).

Зарплаты и прогнозы

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

По ожиданиям Минэкономики, в 2025 году она увеличится на 20,6% до 25 886 гривен. Это зарплата брутто, до вычета налогов.

Ранее правительство одобрило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

По второму сценарию зарплата составит: