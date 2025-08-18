Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень: прогноз уряду

В процесі розроблення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки міністерство уточнило показники на 2025 рік, як базу розрахунку.

Зокрема, прогноз середньорічного зростання цін був погіршений з 9,7% до 12,2%.

Прогноз щодо середнього рівня номінальної зарплати штатних працівників (брутто, до вирахування податків) змінився з 24 389 гривень до 25 886 гривень.

Раніше очікувалося, що реальна зарплата зросте на 8,1%. Уточнення передбачає зростання лише на 7,4% через вищу інфляцію.