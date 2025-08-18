Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень: прогноз уряду

Номінальні зарплати українців у 2025 році зростатимуть швидше, ніж очікувалося. Але стрибок інфляції призведе до того, що реальне зростання буде менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінекономіки.
В процесі розроблення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки міністерство уточнило показники на 2025 рік, як базу розрахунку.
Зокрема, прогноз середньорічного зростання цін був погіршений з 9,7% до 12,2%.
Прогноз щодо середнього рівня номінальної зарплати штатних працівників (брутто, до вирахування податків) змінився з 24 389 гривень до 25 886 гривень.
Раніше очікувалося, що реальна зарплата зросте на 8,1%. Уточнення передбачає зростання лише на 7,4% через вищу інфляцію.
Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.
Раніше уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.
Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.
За першим сценарієм зарплата становитиме:
За другим сценарієм зарплата становитиме: