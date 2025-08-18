UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень: прогноз уряду

Фото: Зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Номінальні зарплати українців у 2025 році зростатимуть швидше, ніж очікувалося. Але стрибок інфляції призведе до того, що реальне зростання буде менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

В процесі розроблення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки міністерство уточнило показники на 2025 рік, як базу розрахунку.

Зокрема, прогноз середньорічного зростання цін був погіршений з 9,7% до 12,2%.

Прогноз щодо середнього рівня номінальної зарплати штатних працівників (брутто, до вирахування податків) змінився з 24 389 гривень до 25 886 гривень.

Раніше очікувалося, що реальна зарплата зросте на 8,1%. Уточнення передбачає зростання лише на 7,4% через вищу інфляцію.

 

Прогноз уряду на 2026-2028 роки

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

Раніше уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

За першим сценарієм зарплата становитиме:

  • 2026 рік - 30 240 гривень, номінальне зростання на 16,8%,
  • 2027 рік - 35 268 гривень, зростання на 16,6%,
  • 2028 рік - 39 758 гривень, зростання на 12,7%.

За другим сценарієм зарплата становитиме:

  • 2026 рік - 30 032 гривень, номінальне зростання на 16,0%,
  • 2027 рік - 34 808 гривень, зростання на 15,9%,
  • 2028 рік - 39 436 гривень, зростання на 13,3%.
Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні