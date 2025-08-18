Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен: прогноз правительства

В процессе разработки Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы министерство уточнило показатели на 2025 год, как базу расчета.

В частности, прогноз среднегодового роста цен был ухудшен с 9,7% до 12,2%.

Прогноз по среднему уровню номинальной зарплаты штатных работников (брутто, до вычета налогов) изменился с 24 389 гривен до 25 886 гривен.

Ранее ожидалось, что реальная зарплата вырастет на 8,1%. Уточнение предусматривает рост лишь на 7,4% из-за более высокой инфляции.