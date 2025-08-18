RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен: прогноз правительства

Фото: Зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Номинальные зарплаты украинцев в 2025 году будут расти быстрее, чем ожидалось. Но скачок инфляции приведет к тому, что реальный рост будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономики.

В процессе разработки Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы министерство уточнило показатели на 2025 год, как базу расчета.

В частности, прогноз среднегодового роста цен был ухудшен с 9,7% до 12,2%.

Прогноз по среднему уровню номинальной зарплаты штатных работников (брутто, до вычета налогов) изменился с 24 389 гривен до 25 886 гривен.

Ранее ожидалось, что реальная зарплата вырастет на 8,1%. Уточнение предусматривает рост лишь на 7,4% из-за более высокой инфляции.

 

 

Прогноз правительства на 2026-2028 годы

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

Ранее правительство одобрило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

По первому сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 30 240 гривен, номинальный рост на 16,8%,
  • 2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,
  • 2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%.

По второму сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 30 032 гривен, номинальный рост на 16,0%,
  • 2027 год - 34 808 гривен, рост на 15,9%,
  • 2028 год - 39 436 гривен, рост на 13,3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине