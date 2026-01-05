UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше

Фото: В Україні виросла середня зарплата (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Середня заробітна плата в Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% у порівнянні з жовтнем і становила 27 167 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу статистики України.

Де в Україні платять найбільше

Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у столиці. У листопаді мешканці Києва в середньому отримували 40 633 гривні.

До трійки регіонів-лідерів також увійшли:

  • Дніпропетровська область - 31 706 гривень;
  • Луганська область - 31 340 гривень.

Регіони з найнижчими зарплатами

Найменші середні заробітки у листопаді зафіксовані в центральних та північних регіонах країни. Зокрема:

  • Кіровоградська область - 19 079 гривень;
  • Чернівецька область - 19 096 гривень;
  • Чернігівська область - 20 344 гривень.

У яких сферах платять найбільше і найменше

За видами економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зберігається у сфері інформації та телекомунікацій. У листопаді середня зарплата в ІТ та телеком-секторі становила 66 934 гривні.

Найнижчі доходи традиційно мають працівники освіти - в середньому 16 622 гривні на місяць.

Скільки українці отримують "на руки"

У Держстаті уточнюють, що наведені показники вказані до вирахування податків - 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Таким чином, після сплати податків середня зарплата "на руки" у листопаді становила близько 20 919 гривень.

Скільки людей працює офіційно

У листопаді також зросла кількість штатних працівників - до понад 5,3 млн осіб.

Найбільше українців працюють:

  • у промисловості - понад 1,2 млн осіб;
  • у сфері освіти - близько 1 млн працівників;
  • в оптовій та роздрібній торгівлі та на СТО - 674,6 тис. осіб.

Водночас заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні зросте мінімальна зарплата, а також ми писали про суттєве підвищення оплати праці педагогів і соціальних працівників, зміну порогу зарплати для бронювання від мобілізації, який підвищиться разом із мінімальною зарплатою. Детально про зміни для українців у 2026 році - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми розповідали про рівень і динаміку зарплат в Україні наприкінці 2025 року: хто заробляє найбільше, у яких сферах доходи залишаються найвищими (оборона, будівництво, автосфера) та де зарплати зростають найшвидше - зокрема у сервісних професіях, готельно-ресторанному бізнесі та роботі за кордоном,

Державна служба статистикиЗарплата в УкраїніРобота в Україні