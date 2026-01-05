Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше

Де в Україні платять найбільше

Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у столиці. У листопаді мешканці Києва в середньому отримували 40 633 гривні.

До трійки регіонів-лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область - 31 706 гривень;

Луганська область - 31 340 гривень.

Регіони з найнижчими зарплатами

Найменші середні заробітки у листопаді зафіксовані в центральних та північних регіонах країни. Зокрема:

Кіровоградська область - 19 079 гривень;

Чернівецька область - 19 096 гривень;

Чернігівська область - 20 344 гривень.

У яких сферах платять найбільше і найменше

За видами економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зберігається у сфері інформації та телекомунікацій. У листопаді середня зарплата в ІТ та телеком-секторі становила 66 934 гривні.

Найнижчі доходи традиційно мають працівники освіти - в середньому 16 622 гривні на місяць.

Скільки українці отримують "на руки"

У Держстаті уточнюють, що наведені показники вказані до вирахування податків - 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Таким чином, після сплати податків середня зарплата "на руки" у листопаді становила близько 20 919 гривень.

Скільки людей працює офіційно

У листопаді також зросла кількість штатних працівників - до понад 5,3 млн осіб.

Найбільше українців працюють:

у промисловості - понад 1,2 млн осіб;

у сфері освіти - близько 1 млн працівників;

в оптовій та роздрібній торгівлі та на СТО - 674,6 тис. осіб.

Водночас заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд гривень.