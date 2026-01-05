Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в столице. В ноябре жители Киева в среднем получали 40 633 гривны.
В тройку регионов-лидеров также вошли:
Наименьшие средние заработки в ноябре зафиксированы в центральных и северных регионах страны. В частности:
По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере информации и телекоммуникаций. В ноябре средняя зарплата в ІТ и телеком-секторе составила 66 934 гривны.
Самые низкие доходы традиционно имеют работники образования - в среднем 16 622 гривны в месяц.
В Госстате уточняют, что приведенные показатели указаны до вычета налогов - 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Таким образом, после уплаты налогов средняя зарплата "на руки" в ноябре составляла около 20 919 гривен.
В ноябре также выросло количество штатных работников - до более 5,3 млн человек.
Больше всего украинцев работают:
В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,8 млрд гривен.
