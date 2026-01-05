RU

Общество Образование Деньги Изменения

Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего

Фото: В Украине выросла средняя зарплата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен.

Где в Украине платят больше всего

Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в столице. В ноябре жители Киева в среднем получали 40 633 гривны.

В тройку регионов-лидеров также вошли:

  • Днепропетровская область - 31 706 гривен;
  • Луганская область - 31 340 гривен.

Регионы с самыми низкими зарплатами

Наименьшие средние заработки в ноябре зафиксированы в центральных и северных регионах страны. В частности:

  • Кировоградская область - 19 079 гривен;
  • Черновицкая область - 19 096 гривен;
  • Черниговская область - 20 344 гривен.

В каких сферах платят больше и меньше всего

По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере информации и телекоммуникаций. В ноябре средняя зарплата в ІТ и телеком-секторе составила 66 934 гривны.

Самые низкие доходы традиционно имеют работники образования - в среднем 16 622 гривны в месяц.

Сколько украинцы получают "на руки"

В Госстате уточняют, что приведенные показатели указаны до вычета налогов - 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Таким образом, после уплаты налогов средняя зарплата "на руки" в ноябре составляла около 20 919 гривен.

Сколько людей работает официально

В ноябре также выросло количество штатных работников - до более 5,3 млн человек.

Больше всего украинцев работают:

  • в промышленности - более 1,2 млн человек;
  • в сфере образования - около 1 млн работников;
  • в оптовой и розничной торговле и на СТО - 674,6 тыс. человек.

В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,8 млрд гривен.

Напомним, в 2026 году в Украине вырастет минимальная зарплата, а также мы писали о существенном повышении оплаты труда педагогов и социальных работников, изменении порога зарплаты для бронирования от мобилизации, который повысится вместе с минимальной зарплатой. Подробно об изменениях для украинцев в 2026 году - в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали об уровне и динамике зарплат в Украине в конце 2025 года: кто зарабатывает больше всего, в каких сферах доходы остаются самыми высокими (оборона, строительство, автосфера) и где зарплаты растут быстрее всего - в частности в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом,

Государственная служба статистикиЗарплата в УкраинеРабота в Украине