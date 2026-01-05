ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего

Понедельник 05 января 2026 06:40
UA EN RU
Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего Фото: В Украине выросла средняя зарплата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Где в Украине платят больше всего

Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в столице. В ноябре жители Киева в среднем получали 40 633 гривны.

В тройку регионов-лидеров также вошли:

  • Днепропетровская область - 31 706 гривен;
  • Луганская область - 31 340 гривен.

Регионы с самыми низкими зарплатами

Наименьшие средние заработки в ноябре зафиксированы в центральных и северных регионах страны. В частности:

  • Кировоградская область - 19 079 гривен;
  • Черновицкая область - 19 096 гривен;
  • Черниговская область - 20 344 гривен.

В каких сферах платят больше и меньше всего

По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере информации и телекоммуникаций. В ноябре средняя зарплата в ІТ и телеком-секторе составила 66 934 гривны.

Самые низкие доходы традиционно имеют работники образования - в среднем 16 622 гривны в месяц.

Сколько украинцы получают "на руки"

В Госстате уточняют, что приведенные показатели указаны до вычета налогов - 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Таким образом, после уплаты налогов средняя зарплата "на руки" в ноябре составляла около 20 919 гривен.

Сколько людей работает официально

В ноябре также выросло количество штатных работников - до более 5,3 млн человек.

Больше всего украинцев работают:

  • в промышленности - более 1,2 млн человек;
  • в сфере образования - около 1 млн работников;
  • в оптовой и розничной торговле и на СТО - 674,6 тыс. человек.

В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,8 млрд гривен.

Напомним, в 2026 году в Украине вырастет минимальная зарплата, а также мы писали о существенном повышении оплаты труда педагогов и социальных работников, изменении порога зарплаты для бронирования от мобилизации, который повысится вместе с минимальной зарплатой. Подробно об изменениях для украинцев в 2026 году - в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали об уровне и динамике зарплат в Украине в конце 2025 года: кто зарабатывает больше всего, в каких сферах доходы остаются самыми высокими (оборона, строительство, автосфера) и где зарплаты растут быстрее всего - в частности в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом,

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем