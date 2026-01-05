Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины .

Где в Украине платят больше всего

Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в столице. В ноябре жители Киева в среднем получали 40 633 гривны.

В тройку регионов-лидеров также вошли:

Днепропетровская область - 31 706 гривен;

Луганская область - 31 340 гривен.

Регионы с самыми низкими зарплатами

Наименьшие средние заработки в ноябре зафиксированы в центральных и северных регионах страны. В частности:

Кировоградская область - 19 079 гривен;

Черновицкая область - 19 096 гривен;

Черниговская область - 20 344 гривен.

В каких сферах платят больше и меньше всего

По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере информации и телекоммуникаций. В ноябре средняя зарплата в ІТ и телеком-секторе составила 66 934 гривны.

Самые низкие доходы традиционно имеют работники образования - в среднем 16 622 гривны в месяц.

Сколько украинцы получают "на руки"

В Госстате уточняют, что приведенные показатели указаны до вычета налогов - 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Таким образом, после уплаты налогов средняя зарплата "на руки" в ноябре составляла около 20 919 гривен.

Сколько людей работает официально

В ноябре также выросло количество штатных работников - до более 5,3 млн человек.

Больше всего украинцев работают:

в промышленности - более 1,2 млн человек;

в сфере образования - около 1 млн работников;

в оптовой и розничной торговле и на СТО - 674,6 тыс. человек.

В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,8 млрд гривен.