Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше и меньше всего
Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% по сравнению с октябрем и составила 27 167 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Где в Украине платят больше всего
Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в столице. В ноябре жители Киева в среднем получали 40 633 гривны.
В тройку регионов-лидеров также вошли:
- Днепропетровская область - 31 706 гривен;
- Луганская область - 31 340 гривен.
Регионы с самыми низкими зарплатами
Наименьшие средние заработки в ноябре зафиксированы в центральных и северных регионах страны. В частности:
- Кировоградская область - 19 079 гривен;
- Черновицкая область - 19 096 гривен;
- Черниговская область - 20 344 гривен.
В каких сферах платят больше и меньше всего
По видам экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда сохраняется в сфере информации и телекоммуникаций. В ноябре средняя зарплата в ІТ и телеком-секторе составила 66 934 гривны.
Самые низкие доходы традиционно имеют работники образования - в среднем 16 622 гривны в месяц.
Сколько украинцы получают "на руки"
В Госстате уточняют, что приведенные показатели указаны до вычета налогов - 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.
Таким образом, после уплаты налогов средняя зарплата "на руки" в ноябре составляла около 20 919 гривен.
Сколько людей работает официально
В ноябре также выросло количество штатных работников - до более 5,3 млн человек.
Больше всего украинцев работают:
- в промышленности - более 1,2 млн человек;
- в сфере образования - около 1 млн работников;
- в оптовой и розничной торговле и на СТО - 674,6 тыс. человек.
В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,8 млрд гривен.
Напомним, в 2026 году в Украине вырастет минимальная зарплата, а также мы писали о существенном повышении оплаты труда педагогов и социальных работников, изменении порога зарплаты для бронирования от мобилизации, который повысится вместе с минимальной зарплатой. Подробно об изменениях для украинцев в 2026 году - в материале РБК-Украина.
Также мы рассказывали об уровне и динамике зарплат в Украине в конце 2025 года: кто зарабатывает больше всего, в каких сферах доходы остаются самыми высокими (оборона, строительство, автосфера) и где зарплаты растут быстрее всего - в частности в сервисных профессиях, гостинично-ресторанном бизнесе и работе за рубежом,