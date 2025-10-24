Середня зарплата чиновників впала нижче 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
У вересні 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисячі гривень. Зарплата впала в порівнянні з серпнем (61,6 тисячі гривень).
Це більш ніж втричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, в серпні становила 19,8 тисячі гривень. Даних за вересень поки немає.
Зарплата чиновників була на 5,9% більшою, ніж торік (55,8 тисячі гривень у вересні 2024 року).
При цьому рівень споживчої інфляції у вересні склав 11,9% р/р, тож реальні доходи держслужбовців скоротилися.
Лідером за розміром середньої зарплати стало Національне агентство з питань запобігання корупції, де працівники отримували в середньому 99,2 тисячі гривень.
Лише на кілька гривень менше - 99,18 тисячі гривень - мали співробітники представництва президента України в Автономній Республіці Крим.
До п’ятірки лідерів також увійшли Антимонопольний комітет України (93,5 тисячі гривень), Державна митна служба (88,4 тисячі гривень) та Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (87 тисяч гривень).
Середня зарплата керівників державних органів становила 127,8 тисячі гривень, тобто більш ніж удвічі перевищує показник по системі.
Найвищі виплати отримали керівники Державної митної служби - 323,8 тисячі гривень, Соціальної сервісної служби України - 298,3 тисячі гривень, та Державної служби геодезії, картографії та кадастру - 294,4 тисячі гривень.
Високі зарплати також зафіксовано у керівництва НАЗК - 255,6 тисячі гривень та Нацкомісії з енергетики і комунальних послуг - 222,5 тисячі гривень.
Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на час війни.