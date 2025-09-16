Середня зарплата для бронювання зросте наступного року до 21,6 тисячі гривень

Умови бронювання

Нагадаємо, порядок бронювання визначається постановою уряду від 27 січня 2023 р. № 76.

Зараз бронювання доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.

Уряд постійно змінює порядок мобілізації. Зокрема, у вересні уряд уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та підприємств, що виготовляють дрони.

Як зазначили в пресслужбі Мінекономіки, економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців.