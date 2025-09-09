ua en ru
Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 08:59
Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації Фото: підприємства, що виготовляють дрони, зможуть мобілізувати працівників  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Вони стосуються бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Уряд уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Бронювання може здійснюватися "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Крім того, уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, таким пунктом:

  • "підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних 2 авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника)".

Коментар Мінекономіки

Як зазначили в пресслужбі міністерства, економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

Нагадаємо, у серпні для критично важливих підприємств біля фронту було збільшено обсяг бронювання персоналу. Замість 50% бізнес тепер може забронювати 100% своїх працівників. Рішення вже реалізоване на порталі "Дія".

На початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч військовозобов’язаних українців.

