Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів змінив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Вони стосуються бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 вересня 2025 р. № 1106 .

Як зазначили в пресслужбі міністерства , економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

Крім того, уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, таким пунктом:

Уряд уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Бронювання може здійснюватися "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Нагадаємо, у серпні для критично важливих підприємств біля фронту було збільшено обсяг бронювання персоналу. Замість 50% бізнес тепер може забронювати 100% своїх працівників. Рішення вже реалізоване на порталі "Дія".

На початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч військовозобов’язаних українців.