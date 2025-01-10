Скільки українців заброньовані від мобілізації на сьогодні: Шмигаль назвав цифру

Станом на сьогодні бронювання отримали до 950 тисяч людей. Ця цифра жодним чином не впливає на процеси мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"В нас станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точну цифру, менше мільйона. В район між 900-950 тисяч людей. І це прийнятна цифра. Вона зафіксована вже протягом тривалого часу і ніяк не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генштабу та Міноборони", - заявив голова українського уряд.

Мобілізація в Україні

У травні в Україні набув чинності оновлений закон щодо мобілізації. Він також передбачає зобов'язання для військовозобов'язаних, призовників й резервістів віком від 18 до 60 років щодо оновлення власних даних.

У тому ж числі, згідно з законодавством, під мобілізацію потрапляють від 25 до 60 років. Водночас працівники критичної інфраструктури й оборонної промисловості мають можливість бути заброньованими.

За словами голови Міністерства національної єдності Олексія Чернишова, Україна готова надати біженцям роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

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