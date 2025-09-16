Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен

Условия бронирования

Напомним, порядок бронирования определяется постановлением правительства от 27 января 2023 г. № 76.

Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. В частности, в сентябре правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и предприятий, производящих дроны.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд гривен в год.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.