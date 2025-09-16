RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен

Фото: Зарплата для бронирования вырастет в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает повысить минимальную зарплату в следующем году. Соответственно вырастет показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Правительство хочет повысить минималку с 8000 гривен до 8 647 гривен.

Условием для бронирования от мобилизации сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 гривен.

В случае принятия бюджета показатель вырастет до 21617,5 гривен.

 

 

Условия бронирования

Напомним, порядок бронирования определяется постановлением правительства от 27 января 2023 г. № 76.

Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. В частности, в сентябре правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и предприятий, производящих дроны.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд гривен в год.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.

