Середня зарплата для бронювання зросте наступного року до 21,6 тисячі гривень
Кабінет міністрів пропонує підвищити мінімальну зарплату наступного року. Відповідно зросте показник середньої зарплати, за якої можливе бронювання працівників на підприємствах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Уряд хоче підвищити мінімалку з 8000 гривень до 8 647 гривень.
Умовою для бронювання від мобілізації зараз є середня зарплата на підприємстві на рівні 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 000 гривень.
У разі ухвалення бюджету показник зросте до 21617,5 гривень.
Умови бронювання
Нагадаємо, порядок бронювання визначається постановою уряду від 27 січня 2023 р. № 76.
Зараз бронювання доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія.
Уряд постійно змінює порядок мобілізації. Зокрема, у вересні уряд уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та підприємств, що виготовляють дрони.
Як зазначили в пресслужбі Мінекономіки, економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.
Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців.