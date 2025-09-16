Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен
Кабинет министров предлагает повысить минимальную зарплату в следующем году. Соответственно вырастет показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Правительство хочет повысить минималку с 8000 гривен до 8 647 гривен.
Условием для бронирования от мобилизации сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 гривен.
В случае принятия бюджета показатель вырастет до 21617,5 гривен.
Условия бронирования
Напомним, порядок бронирования определяется постановлением правительства от 27 января 2023 г. № 76.
Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.
Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. В частности, в сентябре правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и предприятий, производящих дроны.
Как отметили в пресс-службе Минэкономики, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд гривен в год.
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.