Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен

Кабинет министров предлагает повысить минимальную зарплату в следующем году. Соответственно вырастет показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

В случае принятия бюджета показатель вырастет до 21617,5 гривен.

Условием для бронирования от мобилизации сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 гривен.

Правительство хочет повысить минималку с 8000 гривен до 8 647 гривен.

Условия бронирования

Напомним, порядок бронирования определяется постановлением правительства от 27 января 2023 г. № 76.

Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. В частности, в сентябре правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и предприятий, производящих дроны.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд гривен в год.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.