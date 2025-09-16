ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен

Украина, Вторник 16 сентября 2025 10:41
UA EN RU
Средняя зарплата для бронирования вырастет в следующем году до 21,6 тысячи гривен Фото: Зарплата для бронирования вырастет в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает повысить минимальную зарплату в следующем году. Соответственно вырастет показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Правительство хочет повысить минималку с 8000 гривен до 8 647 гривен.

Условием для бронирования от мобилизации сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 гривен.

В случае принятия бюджета показатель вырастет до 21617,5 гривен.

Условия бронирования

Напомним, порядок бронирования определяется постановлением правительства от 27 января 2023 г. № 76.

Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. В частности, в сентябре правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и предприятий, производящих дроны.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд гривен в год.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Мобилизация в Украине Госбюджет
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"